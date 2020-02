Chauffeur veegwagen houdt protesterende boeren tegen bij circuit Zandvoort

Boeren die terugkwamen van het protest in Den Haag hebben aan het einde van de middag geprobeerd het circuitpark in Zandvoort op te rijden. Dat meldt de Zandvoortse Courant .

De bestuurder van een veegwagen van het circuit stak daar echter een stokje voor. Hij zag de boeren naderen en zette snel zijn wagentje dwars op de toegangsweg naar het circuit. Ook de politie was aanwezig, zoals op de foto's te zien is.

Noordvoort

Saillant detail: de tractoren zijn ook over Noordvoort gereden, het drie kilometer lange stuk strand tussen Noordwijk en Zandvoort.

Dat stuk strand is nu onderwerp van een verhitte discussie, omdat Formule 1-teams een verzoek hebben ingediend om de strandroute tijdens het Formule 1-weekend te kunnen gebruiken.

Het gaat om de medewerkers van drie raceteams die in Noordwijk overnachten. Noordvoort is een beschermd stuk strand, wat nog geen jaar geleden officieel is geopend door beide gemeenten. Gemotoriseerd verkeer mag er niet komen en ook wandelaars wordt geadviseerd om via de de duinen te wandelen. Het strand is bestemd als rustgebied voor vogels en zeehonden.