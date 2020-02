Oud-Commissaris van de Koningin Jos van Kemenade (82) overleden

HEILOO - Voormalig Commissaris van de Koningin Jos van Kemenade is vandaag overleden. Dat heeft zijn zoon bekendgemaakt. Van Kemenade was 82 jaar oud. Hij overleed na een kort ziekbed in zijn woonplaats Heiloo.

De geboren Amsterdammer was van 1973 tot 1977 minister van Onderwijs en Wetenschappen in het kabinet-Den Uyl. Die functie vervulde hij opnieuw in 1981 en 1982, ditmaal in het kabinet-Van Agt II. In de tussentijd was hij Tweede Kamerlid en fractiesecretaris.

Van Kemenade was daarna nog burgemeester van Eindhoven (1988 - 1992) en van 1992 tot 2002 Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Dat laatste jaar werd hij benoemd tot Minister van Staat. Dat is een eretitel voor het leven en wordt in uitzonderlijke gevallen verleend aan mensen die veel voor Nederland hebben betekend op bestuurlijk gebied.