Op heterdaad betrapte scooterdief bijt agent in burger in hand

Twee agenten in burger die in hun vrije tijd door de Siwartstraat liepen, zagen hoe twee mannen een scooter stalen. Terwijl de twee met de scooter richting de Merovingenstraat liepen, besloten de agenten het duo te volgen.

Agenten geholpen bij aanhouding

Korte tijd later spraken de agenten in burger het duo aan en legitimeerden zich , waarop één van de scooterdieven op de vlucht sloeg. De ander verzette zich hevig tegen z'n aanhouding, beet één van de agenten in z'n hand, maar kon uiteindelijk dankzij de hulp van een omstander in de boeien worden geslagen.

Hij is vastgezet in het cellencomplex van het Haarlemse politiebureau. Naar de andere scooterdief wordt nog gezocht: hij wist te ontkomen.