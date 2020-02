ZANDVOORT - Zacht, intermdiate, full wets: banden zijn niet zomaar banden in de formule 1. Ieder week geven we uitleg over termen, zodat je de Ducth Grand Prix op 3 mei in Zandvoort nog beter kan volgen. En wie kan je dat nou beter later uitleggen dan dé racefamilie bij uitstek: de familie Bleekemolen.