Politie volgt gps en stuit op loods vol gestolen auto's en motorblokken

NIEUW-VENNEP - De politie heeft maandagochtend drie gestolen auto's en verschillende andere gestolen spullen aangetroffen in een loods in Nieuw-Vennep. Twee mannen (47 en 56) zijn aangehouden.

De agenten stuitten op de loods aan de Starinkstraat nadat ze een werkend GPS-signaal van een gestolen auto hadden gevolgd. Dat laat de politie vandaag weten.

Toen de politie bij het pand aankwam, zagen ze twee mannen de bestickering van een auto afhalen. Bij het zien van de politie, sloegen de mannen op de vlucht. Een van de mannen is direct door de politie gepakt en de ander is later aangehouden.

Vier motorblokken

In de loods trof de politie meerdere gestolen auto's aan. Ook werden er andere spullen gevonden, waaronder vier gestolen motorblokken.

Beiden verdachten zijn inmiddels ingesloten op verdenking van heling. De gestolen auto's zijn weggesleept en de politie doet onderzoek.