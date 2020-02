Burgemeester Blase solliciteert openlijk in Den Haag: "Ik ben voor meer transparantie"

HEERHUGOWAARD - Een opvallende stap van Bert Blase. Niet in het geheim, zoals gebruikelijk is, maar in alle openheid solliciteert hij naar de post van burgervader van Den Haag. Mocht hij uitverkoren worden, dan moet Heerhugowaard per 1 juli op zoek naar een nieuwe waarnemer.

Het is gebruikelijk dat de zoektocht naar een nieuwe burgemeester achter de schermen gebeurt. Normaal horen de inwoners van een gemeente pas aan het einde wie door de raad wordt voorgedragen. Blase wil daar verandering in brengen.

"Het past wel bij wie ik ben en bij de bestuursstijl die ik voorsta", licht de waarnemend burgemeester van Heerhugowaard zijn openheid over zijn ambities toe. "Ik vind dat de inwoners van Den Haag er recht op hebben om te weten wie er belangstelling heeft om burgemeester van hun stad te worden.

"Ik wil op de eerste plaats burgemeester worden. Tegelijkertijd vind ik ook dat er meer transparantie kan zijn, en wil ik ook laten zien dat dat mogelijk is. Op die manier hoop ik ook bij te dragen aan het vertrouwen tussen samenleving en bestuur."

Per 1 juli zoek de hofstad een nieuwe eerste burger. Na het vertrek van Pauline Krikke, houdt Johan Remkes er een oogje in het zeil. Hij heeft aangegeven dat nog tot juli te willen doen. Eerder was Remkes nog Commissaris van de Koning in Noord-Holland.

Heerhugowaard

Blase zou tot 2022 als waarnemer blijven in Heerhugowaard, tot de fusie met buurgemeente Langedijk. "De kans dat ik blijf is natuurlijk nog steeds reëel, want er zullen vast nog andere geschikte kandidaten solliciteren. Maar als ik het niet word, blijf ik me met evenveel plezier inspannen voor Heerhugowaard."

Volgens Blase zijn deze ambities geen ondermijning van zijn gezag in Heerhugowaard: "Mensen die ik het vertel, vinden het wel stoer en leuk. En dat ik daar eerlijk over ben vinden ze ook positief."

Voor Blase het nieuws wereldkundig maakte heeft hij het Waardse college en de fractievoorzitter op de hoogte gebracht. Die reageerden volgens hem ook positief: