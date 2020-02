Terugkijken NH Sport: Koen Stam en Reinier Robbemond over AZ - LASK Linz

Presentator Erik-Jan Brinkman ging donderdag bij het AZ-stadion in gesprek met Koen Stam, Reinier Robbemond en Theo Brinkman.

Koen Stam

Stam is op dit moment trainer van Jong AZ, samen met Michel Vonk. Hij heeft met meerdere basisspelers gewerkt en weet als geen ander hoe de situatie is bij de club. Aan het einde van het seizoen stopt hij echter bij de beloften.

Reinier Robbemond

Robbemond was vier jaar speler van AZ (2001-2005) en werkte later als jeugdtrainer bij AZ. In 2014-2015 had de voormalig middenvelder Jong AZ onder zijn hoede. Eerder dit seizoen was Robbemond assistent-trainer van PSV toen de Eindhovenaren tegen LASK Linz speelden. De poulewedstrijden eindigden toen in 0-0 en 4-1 voor de Oostenrijkers.

Theo Brinkman

Namens het Noordhollands Dagblad volgt Theo Brinkman de club op de voet. Als AZ-watcher is hij daardoor op de hoogte van alle ontwikkelingen bij zowel het eerste als bij Jong AZ.