Bekend torentje van Deo-ziekenhuis gaat naar Friesland

HAARLEM - H et bekende torentje van het voormalige Haarlemse Deo-ziekenhuis wordt overgebracht naar Friesland. Het torentje staat nu nog op een opslagplaats in Velserbroek.

Volgens Haarlems Dagblad gaat het torentje naar het Friese Vinkega. De kerk daar had een soortgelijke toren, maar die moest eind jaren-'60 worden verwijderd vanwege instortingsgevaar. Een stichting wil die kerk nu alsnog in oude glorie herstellen, en stuitte op de toren in Velserbroek.

Kennemer Gasthuis

Het Sint Johannes de Deoziekenhuis was sinds 1889 een beeldbepalend ziekenhuis in de Kleverparkbuurt in Haarlem. In 1991 fuseerde het met het Elisabeth Gasthuis of Groote Gasthuis en het Zeeweg Ziekenhuis in IJmuiden tot het Kennemer Gasthuis.

In 2006 werd het ziekenhuis gesloten. Inmiddels staat op de plek van het Deo-ziekenhuis een nieuwe woonwijk. Alleen het monumentale hoofdgebouw is blijven staan. Deze is omgebouwd tot een wooncomplex.