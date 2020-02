Hilversum verwacht flinke verkeersdrukte door protesterende boeren

Volgens de verwachtingen van de gemeente trekken er vanmiddag zo'n 800 trekkers met boeren door Hilversum. Het gaat om boeren die vandaag hebben geprotesteerd in Den Haag, en niet met hun trekker de snelweg op mogen.

De gemeente verwacht dat het vooral druk wordt op de provinciale weg N201 tussen Hilversum en Vinkeveen en op de Diependaalselaan.

Extra verkeersregelaars

Hilversum laat weten dat er extra verkeersregelaars worden ingezet om alles in goede banen te leiden. "Maar dat kan niet voorkomen dat het (erg) druk zal zijn op de weg. Let goed op en rij als het even kan niet of via een andere route in de spits", zo roept de gemeente op.

Vanmorgen reden er ook al trekkers met boeren door Hilversum op weg naar Den Haag.