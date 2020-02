Nog twee aanhoudingen voor roofoverval in hotelkamer Oostzaan: slachtoffer (23) vastgebonden

HOOFDDORP - De politie heeft gisteravond in Hoofddorp nog twee verdachten aangehouden voor de brute roofoverval op een hotelkamer in Oostzaan, afgelopen maandag. Het gaat om een 18-jarige Amsterdammer en een 19-jarige Hoofddorper.

Agenten zagen de auto rijden die bij de gewapende overval in het Van der Valk-hotel van de 23-jarige Oostzaner was afgenomen. Nadat de auto langs de kant was gezet, werden de twee inzittenden aangehouden. Ze zijn meegenomen naar het bureau waar ze worden verhoord en hun rol bij de overval wordt onderzocht.

Vier verdachten opgepakt

Met de twee aangehouden mannen komt het totale aantal aangehouden verdachten voor de roofoverval op vier: enkele uren na de overval werden er in Amsterdam een 18-jarige vrouw uit Amsterdam en een 19-jarige vrouw uit Heemskerk aangehouden. Zij zitten in volledige beperking, wat inhoudt dat zij alleen contact met hun advocaat mogen hebben.