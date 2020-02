Zandvoorts 'oudste' cold case: waar zijn het lichaam en de grafsteen van dwerg Simon Paap gebleven?

ZANDVOORT - Hij was maar 76 centimeter lang en in Zandvoort werd hij ook wel 'Jaapje' genoemd. We hebben het over Simon Jane Paap, die aan het begin van de negentiende eeuw internationaal beroemd werd door zijn optredens op kermissen. De kleine Paap kwam op tragische wijze om het leven en een laatste rustplaats in Zandvoort is hem nooit gegund. NH Nieuws zendt donderdag een documentaire uit over de bizarre levensloop van de Zandvoortse dwerg.

Wim van der Heijden is een ver familielid van Simon Paap en schreef het boekje 'Jaapje van Zandvoort, de gevierde dwerg'. Samen met verslaggever Paul Tromp bezoekt Van der Heijden voor deze korte documentaire vier locaties in Haarlem en Zandvoort, die iets kunnen vertellen over het leven én de dood van Simon Paap. lees verder na video

Simon Paap werd geboren op 25 mei 1789 in Zandvoort, in tijden van oorlog en armoede. Zijn vader was visser en mocht gedurende de oorlogsjaren niet meer de zee op met zijn vissersboot. Daarom bedacht hij het plan om zijn kleine Simon op de kermis in Amsterdam te laten optreden en dat bleek een groot succes. Simon stelde zich aan het publiek voor als 'kleinste mens ter wereld' en deed verschillende acts. "Hij trad op als Napoleon, maar bijvoorbeeld ook als hond die heel goed kon kaarten", aldus Wim van der Heijden. Na Amsterdam volgden kermissen in binnen- én buitenland, van Haarlem naar Brussel tot uiteindelijk zelfs optredens in de grote Engelse steden.

In het depot van het Frans Hals Museum liggen kledingstukken van Simon Paap. Depotbeheerder Erik van Rossum heeft ze speciaal voor de opnamen klaargelegd. Ondermeer een zwart jasje, witte sokjes, een broekje en een klein schoentje. Wim van der Heijden kijkt er zijn ogen uit. "Ik wist dat hij klein was, maar als je dit ziet, dan besef je je het nog beter. Heel bijzonder." Naast de kleding beschikt het museum ook nog over een klein geschilderd portret van Paap, waar hij als Napoleon staat te poseren, én een visitekaartje.

76 of toch 84 centimeter?

In de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem staat op één van de zuilen de lengte van Simon Paap aangegeven. Vierentachtig centimeter, maar volgens Wim van der Heijden klopt dat niet. "Of hij moet een hoed op hebben gehad", lacht hij. "Ik ga uit van zesenzeventig centimeter. Dat is namelijk de lengte die ook op zijn grafsteen staat." Overigens spreekt iedereen over 'de dwerg', maar zijn lichaamsverhoudingen waren normaal. 'Klein mens' zou eigenlijk een betere benaming zijn, vindt Van der Heijden.

Paap kwam vaak in Haarlem. Als kind ging hij vaak met zijn familie mee naar de markt. "In een vismand, achterop de rug van zijn zus of vader", aldus Van der Heijden. Haarlem heeft de dwerg min of meer geadopteerd als kleinste inwoner, maar ook dat klopt niet helemaal. "Veel mensen denken ook dat hij hier in Haarlem begraven ligt, maar hij was geen Haarlemmer. Hij was een Zandvoorter."

Wim van der Heijden bij de lengtemaat van Paap in de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem