Zorgen om tamme vossen: "Je hoeft de natuur niet te helpen, die redt zichzelf wel"

WIJK AAN ZEE - In Noord-Hollandse natuurgebieden worden steeds vaker tamme vossen gespot. Hoewel ze met hun schattige kraalogen misschien uitnodigen voor een aai over de bol, roepen boswachters op om de dieren niet te voeren. "Op een gegeven moment schuwen die vossen mensen niet meer. Ze gaan naar binnen en dat willen de mensen niet."

Bovenstaande foto's verschenen op de Facebookpagina 'Prikbord Wijk aan Zee'. Maakster Dominika vertelt dat de vos nog net niet de snackbar binnenstapte en dat hij zelfs naar haar toe kwam toen ze hem riep. "Ik hoop dat mensen zich er bewust van worden dat ze weinig goeds doen met het voeren van wilde dieren, ook al is het goed bedoeld", vertelt ze tegen NH Nieuws.

Uit de reacties blijkt dat de vos bijna dagelijks gespot wordt in het kustdorp. Hij zou als bijnaam 'de Noordpiervos' hebben gekregen. Hij wordt regelmatig gezien bij revalidatiecentrum Heliomare, en zou zijn thuisbasis hebben bij Tata Steel, waar hij regelmatig gevoerd zou worden in de kantine. IJmond Boswachter Nanne werkt in het duingebied in de IJmond, en ziet dit vaker. "Mensen vinden jonge vossen die geboren worden in de buurt van bebouwing vaak heel schattig. Dan gaan ze ze voeren, en raken die jonge vossen steeds meer afhankelijk van mensen. Ze worden dan behoorlijk tam, ja", vertelt boswachter Nanne. Kippen pakken "Er kunnen dan dingen gebeuren die mensen niet willen. Bijvoorbeeld dat ze kippen gaan pakken omdat ze niet meer bang zijn voor mensen", aldus Nanne. Zijn advies? Stop met voeren. "Hoe vaker ze gevoerd worden, hoe brutaler ze worden."

Quote "Je hoeft de natuur niet te helpen, die redt zichzelf wel" ecoloog martijn struijff

Martijn Struijff, een ecoloog die zich veel bezighoudt met de dieren in het Noord-Hollandse duinreservaat, ziet een toename in het aantal tamme vossen.

"Het aantal vossen is enorm toegenomen. Dan krijg je automatisch dat de vos en de mens ook dichter bij elkaar komen te wonen", vertelt hij voor de camera van NH Nieuws in het bos van Heiloo. Ook daar stikt het van de vossen. "De vossen gaan mensen associëren met voedsel, daarom raken ze hun natuurlijke angst voor ons kwijt. Je krijgt situaties waarbij vossen bij kinderen in de wandelwagen gaan kijken of daar nog iets te eten ligt, als ouder schrik je daar natuurlijk van. Je gaat zo'n beest wegjagen, dan wordt hij misschien agressief omdat hij zichzelf wil verdedigen, en dat wil je natuurlijk niet hebben. Je hoeft de natuur niet te helpen, die redt zichzelf wel."

Quote "Je krijgt een soort Ponypark Slagharen-effect" bezoeker waterleidingduinen

Waterleidingduinen Niet iedereen staat er zo in. Vossen spotten en fotograferen is een populaire hobby. Krant Het Parool maakte afgelopen jaar nog een reportage over vossen in de Amsterdamse Waterleidingduinen, waar mensen soms wel met z'n veertigen om een vos heen staan om hem op de foto te krijgen. In de Waterleidingduinen stikt het van de extreem tamme vossen, doordat mensen ze bijvoorbeeld hondenbrokjes blijven voeren.

'Verparken' Fabian Zoon, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland, wil dat mensen moeten stoppen met het 'verparken' van natuurgebieden. "Mensen zien natuurlijk graag zo'n hertenkamp, waar ze heel dicht bij de dieren kunnen komen. Maar het zijn wilde dieren die gewoon het recht op hun eigen omgeving hebben." Een goed voorbeeld van deze 'verparking' is volgens hem de situatie rondom de konikpaarden op Texel. "Die paarden waren veel te veel gewend geraakt aan mensen die ze eten gaven. Er komt discussie over of die dieren wel moeten blijven, terwijl het eigenlijk gaat om mensen die ze met meer respect moeten behandelen." Volgens hem is de oplossing die nu op Texel gerealiseerd gaat worden een goede. "Een deel wordt ontoegankelijk gemaakt voor mensen, om de dieren hun leefruimte te bieden."

Schotse hooglanders De problemen rondom het voeren van dieren blijft niet beperkt tot Konikpaarden en vossen. Boswachter Theo, woonachtig in de IJmond en liefhebber van de natuurgebieden in de buurt, waarschuwde afgelopen weekend nog voor het voeren van de imposante Schotse hooglanders. In januari maakte NH Nieuws nog een reportage in het Noordhollands Duinreservaat bij Castricum, waar boswachter Lydia Slijkerman van PWN zich inzet het bewustzijn van het gevaar van de dieren te verhogen. Zo gaf ze tips over wat je moet doen als een hooglander je pad kruist.