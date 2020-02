De Peiling: 2500 euro dwangsom voor ouders van jongeren met een mes?

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb komt met een maatregel tegen het messenbezit onder de jeugd. Als een minderjarige met een mes wordt betrapt, kunnen de ouders een dwangsom van 2500 euro opgelegd krijgen. Moeten we dat in Noord-Holland ook gaan doen?

Wapenbezit

De laatste tijd zijn wapenbezit en steekpartijen onder jongeren veelvuldig in het nieuws. "Het bij zich dragen van messen begint bij jongeren gemeengoed te worden. De straat- en jeugdcultuur is echt hard aan het veranderen. We moeten forse stappen maken om het tij te keren", zei de Amsterdamse korpschef Frank Paauw bij AT5.

Dwangsom

Die stappen zet de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb nu. Ouders reageren volgens hem vaak laconiek als agenten een kind dat een mes in zijn bezit heeft naar huis brengen. "Dan zeggen ze dat alle kinderen tegenwoordig een mes op zak hebben", zegt hij tegen Radio Rijnmond. "Ik wil deze ouders treffen. De eerste keer dat hun kind wordt betrapt met een mes krijgen ze een waarschuwing. Gebeurt het weer dan moeten ze 2500 euro aftikken."



Wat vind jij?

Het opleggen van zo'n dwangsom is een bevoegdheid van een burgemeester en daarvoor is de landelijke politiek dus niet nodig. Vind jij dat Noord-Hollandse burgemeesters dit voorbeeld moeten volgen ja of nee?