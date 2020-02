Boeren vertrokken richting Den Haag: "Het schiet niet op"

MIDDENMEER - In alle vroegte verzamelden tal van boeren zich in Middenmeer. Ze rijden met de tractor naar Den Haag om opnieuw te demonstereren tegen het stikstofbeleid.

"Wij rijden via Broek in Waterland en daar sluiten meerdere groepen aan. Dan gaan we via de Schellingwouderbrug gaan we binnendoor naar Den Haag", vertelt Rob Smit van Farmers Defence Force.

"We willen het CDA onder druk zetten. Dat hebben ze in Brabant ook gedaan en daar is de coalitie geklapt. Dat willen we hier ook proberen", legt hij uit.