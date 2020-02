Afperser ondertekent bombrieven met kenmerkende streepjes

De afperser die sinds januari verschillende bombrieven liet bezorgen, ondertekende zijn of haar dreigementen steeds met een rij kleine streepjes en in het midden twee schuine streepjes. Ook gebruikte de afperser 9 volt batterijen van het merk Duracell. Dat heeft de politie vanavond gezegd in het programma Opsporing Verzocht.

In de brieven zat steeds een snel brandbare substantie verpakt in kleine papierenzakjes met daarop een getekend historisch stadsaanzicht van Delft. De batterijen waren steeds uit hun omhulsel gehaald voordat ze in de envelop gingen.

De recherche komt graag in contact met mensen die meer denken te weten over de afpersingsbrieven. Vooral als mensen door de combinatie van de eerder genoemde dingen een persoon op het oog hebben. De hoofdofficier van justitie heeft eerder al een beloning van 15.000 euro uitgeloofd.

Tien brieven

Afgelopen week gingen er bombrieven af in de postkamers van twee banken in Amsterdam. Woensdag ontbrandde een brief bij een pand van ABN Amro, nabij Station Sloterdijk en een dag later gebeurde dat opnieuw in de postkamer van ING in Zuidoost. Bij beide incidenten raakte niemand gewond.

In totaal zijn er door het hele land tien bombrieven bezorgd bij onder andere banken, luxe hotels, autobedrijven en een makelaar.