Ook de schapen van herder Daphne krijgen Q-koortsvaccin: "Daarna zijn ze drie dagen ziekig"

KOEDIJK - Schapen- en geitenhouders door heel Nederland worden er deze week door de NVWA aan herinnerd dat hun dieren voor 1 augustus de verplichte vaccinatie tegen Q-koorts moeten krijgen. Zo ook herder Daphne Hogeweg uit Koedijk, die haar kudde 'Vrolijke Schapen' het hele jaar in natuurgebieden in Noord- en Zuid-Holland laat grazen.

"Ik heb 'm toevallig net gekregen", vertelt ze telefonisch aan NH Nieuws over het digitale geheugensteuntje van de NVWA. Toch had ze er zonder herinnering ook wel aan gedacht om haar schapen te laten vaccineren. "Dat doe ik al jaren, dus het zit in m'n systeem."

Omdat Q-koorts van mens op dier kan worden overgedragen, geldt de vaccinatieplicht in ieder geval voor alle schapen- en geitenhouders die bezoekers toelaten bij hun dieren. "We zijn een rondreizende schaapskudde", benadrukt Daphne. "Dus mijn schapen staan voortdurend in contact met mensen."