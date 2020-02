Amsterdams politiebureau korte tijd ontruimd vanwege verdachte brief

Een agent van het Team Explosieven Verkenning (TEV) deed onderzoek naar de brief. Al snel werd duidelijk dat het loos alarm was.

"Iemand had een brief gekregen, vertrouwde het niet en toen ging hij naar het politiebureau", vertelde een politiewoordvoerder. "Daarna is alles ontruimd."

'Niet gaan lopen met zo'n brief'

De woordvoerder wil benadrukken dat het niet handig is om op deze manier met verdachte brieven of pakketten om te gaan. "Het is niet de bedoeling dat je met zo'n brief gaat lopen en dat je hem ergens anders afgeeft en zeker niet bij een politiebureau."

Volgens de woordvoerder kunnen mensen ook veel zelf doen. "Kijk even wie de afzender is, heb eventueel telefonisch contact. Als je het echt niet vertrouwd, dan komt de politie zelf ter plaatse om onderzoek te doen."