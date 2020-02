NH events bij de Carnavalsoptocht Naarden

NAARDEN - Het is niet alleen feest in het zuiden van het land: ook in Noord-Holland is er tijdens carnaval een aantal plaatsen dat van zich laat horen. In 't Gooi is het Naarden waar het bestuur deze dagen overgenomen gaat worden. Onder Prins Ravel LIV van de Vestingnarren, zal Naarden een paar dagen Wallegat heten.