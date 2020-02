Van server naar radiator: plan om Rijsenhout te verwarmen met energie uit datacenters

De plannen staan nog in de kinderschoenen, maar de gemeente Haarlemmeermeer vraagt in een brief aan de inwoners en ondernemers uit het dorp om alvast mee te denken. Komend voorjaar wil de gemeente een voorstel bij het RIjk indienen. Het Rijk oordeelt in de zomer of de plannen levensvatbaar zijn. Als dat het geval is kan het project - met een looptijd van acht jaar - worden gestart.