Voorbijganger maakt eind aan overval op winkel in Amsterdam

De Zeeman op het Lambertus Zijlplein in Nieuw-West is vanmiddag het doelwit geworden van een overval. Door ingrijpen van een omstander gingen de daders er zonder buit vandoor.

De twee overvallers kwamen de zaak even voor 15.00 uur binnen. Een andere winkelier laat aan AT5 weten dat een van hen met een neppistool dreigde en dat de ander een stuk hout bij zich had. Volgens hem waren de twee rond de zeventien jaar oud.

Achtergebleven

Of er echt met een neppistool is gedreigd kan de politie niet zeggen, de woordvoerder spreekt wel over een wapen. Dat wapen is nadat de omstander ingreep in de zaak achtergebleven.

Wie de daders ziet, wordt gevraagd 112 te bellen.