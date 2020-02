Celstraf geëist voor illegale papegaaienhandel: "Geverfd om ze op andere soort te laten lijken"

DEN ILP - Tegen een vader en zoon uit Den Ilp die worden verdacht van illegale papegaaienhandel, zijn geldboetes en een celstraf geëist. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de hoofdverdachte onder meer schuldig aan het verven van papegaaien om ze op andere rassen te laten lijken.

In 2015 kwam de fraude aan het licht, toen het OM naar aanleiding van tips invallen deed bij panden van de vogelhandelaars. Ook werden vogelexporten onderschept. Daarbij werden onder andere papegaaien aangetroffen waarvan de gele vleugels groen waren geverfd. Hierdoor leken ze op een goedkoper en makkelijker te exporteren ras.

Vandaag en gisteren stonden de 48-jarige hoofdverdachte Dennis J. en zijn vader Wouter (70) voor de Amsterdamse rechtbank. Ze worden verdacht van het runnen van illegale vogelexporten vanuit hun papegaaienwinkels in Den Ilp.

Quote

Ook waren bij andere papegaaien de snavels geverfd, om een zelfde soort trucje uit te halen. Volgens de officier van justite werd dit 'omkatten' gedaan om importverboden te omzeilen.

Neppe keuringen

Naast illegale handel in papegaaien, worden de mannen volgens het OM verdacht van "het overtreden van veterinaire regels, valsheid in geschrift en oplichting." Hiermee verwijst het OM onder andere naar het vervalsen van gezondheidscertificaten, die normaalgesproken alleen door dierenartsen mogen worden ondertekend. In werkelijkheid waren de vogels niet gekeurd.

Volgens het OM kan dit er voor zorgen dat ziektes worden overgebracht naar andere landen. "Deze ziektes zijn ook overdraagbaar op de mens", stelt het OM.

12 maanden cel en 27.500 euro boete

Vandaag kreeg Dennis J. van het OM zijn strafeis te horen: 12 maanden cel waarvan 4 maanden voorwaardelijk en een tweejarig beroepsverbod. Voor het bedrijf werd een boete van 20.000 euro geëist.

Gisteren al eiste het OM een boete van 7.500 euro en een taakstraf van 30 uur voor zijn vader, die tot nu toe volhoudt niks van de illegale handel geweten te hebben.