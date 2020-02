Gewonde man op straat gevonden na woningoverval Alkmaar

ALKMAAR - Bij een woningoverval in Alkmaar is gisteravond een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd kort na de overval met een hoofdwond op straat aangetroffen.

Een voorbijganger zag het slachtoffer rond 00.45 uur in de Bart van der Leckstraat liggen en alarmeerde de politie. Agenten die ter plaatse kwamen, ontdekten dat kort daarvoor in dezelfde staat een woningoverval had plaatsgevonden en de man daarbij gewond was geraakt.

Nadat twee overvallers de woning waren binnengedrongen en de man hadden verwond, zijn ze op de vlucht geslagen. Of ze iets hebben buitgemaakt, is niet bekend. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt wat zich in de woning heeft afgespeeld. Eventuele getuigen wordt gevraagd zich te melden bij de politie in Alkmaar.