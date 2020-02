Weigering ongevaccineerde kinderen 'stap in goede richting': "We zijn er nog lang niet"

NOORD-HOLLAND - Kinderdagverblijven mogen in de toekomst kinderen weigeren die niet zijn gevaccineerd. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van D66. Maar als het aan Noord-Hollands grootste kinderopvangorganisatie Berend Botje ligt, is dat pas het begin: "We zijn er nog lang niet."

Berend Botje

Alien Alberts, algemeen directeur van Berend Botje, is niet verbaasd over het besluit. De afgelopen tijd namen meerdere Tweede Kamer-fracties al contact met het bedrijf op om informatie in te winnen. Ze beschouwt dit als een eerste stap in de goede richting, maar is nog lang niet tevreden. "Het moet nu nog vanuit de kinderdagverblijven komen, maar de overheid moet juist het voortouw nemen", vindt Alberts. Daarmee doelt ze op een vaccinatieplicht. "Het gaat hier om ziektes waaraan kinderen blijvend letsel kunnen overhouden. Die moeten gewoon uitgeroeid worden."

Ook kinderartsen vrezen dat de plannen niet ver genoeg gaan. Ze zijn bang dat ongevaccineerde kinderen straks met z'n allen op een kluitje in kinderdagverblijven zonder inentingseis zitten, en die opvanglocaties daardoor veranderen in infectiehaarden. Aanpassing voorstel D66 diende eerder ook al een voorstel in, maar kon daarvoor toen geen meerderheid vinden. In het oude plan konden kinderen die geen vaccinaties kunnen verdragen - bijvoorbeeld door een allergie - worden geweigerd. Voor die groep geldt nu een uitzondering. Ook komt er na twee jaar een evaluatie.

Dreigementen Berend Botje kreeg in 2019 landelijke bekend nadat de organisatie had besloten geen kinderen meer aan te nemen die niet zijn gevaccineerd tegen de bof, mazelen en rode hond. Verspreid over vijftig locaties en zeshonderd gastouders in Noord-Holland vangt de organisatie zo'n drieduizend kinderen op. Dat besluit nam niet iedereen de organisatie in dank af. Zo vertelden Alien Alberts en haar dochter Gaby - die ook voor Berend Botje werkt - bij het televisieprogramma Jinek dat zij na dat besluit met de dood werden bedreigd. Die dreigementen kwamen overigens niet vanuit haar klanten, maar van onbekenden.

