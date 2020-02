Tientallen vissers uit Noordkop steunen morgen boeren bij protest in Den Haag

DEN HELDER - Een groep vissers sluit zich aan bij de boeren die morgen in Den Haag gaan betogen. Vanuit de Noordkop zullen naar verwachting zo'n 30 tot 35 vissers gaan. Terwijl boerenorganisatie Farmers Defence Force vooral tegen het stikstofbeleid van het kabinet is, willen leden van vissersorganisatie Eendracht Maakt Kracht (EMK) hun ongenoegen uiten over de aanleg van grote windparken op zee.

Het is andermaal een schreeuw om aandacht, zegt Job Schot van EMK. "Ik hoop dat er naar ons wordt geluisterd."

De vissersprotesten van morgen zijn een spontane actie, daarom worden nu niet heel veel vissers verwacht. "De meesten zitten op zee, tenzij ze toevallig hun schepen in de haven hadden aangelegd vanwege het slechte weer. We hebben met de boeren gemeen dat we net als zij bang zijn voor het voortbestaan van onze bedrijven."

Visser Dirk Kraak begrijpt het wel dat de visserij weer gaat protesteren. "Het deed erg zeer dat minister Carola Schouten had aangegeven het aantal visuren te willen terugbrengen." Maar het verliezen van het visgebied 'Friese front' boven Terschelling is minstens zo pijnlijk. "De windparken komen in goede visgebieden, die raken we kwijt, net als een ander deel van de Noordzee dat als natuurgebied wordt aangewezen. Je kunt straks nog zo'n prachtige, innovatieve viskotter hebben, maar wat heb ik aan een modern schip als er geen vis is?"

Akkoord

Onderhandelaars van de visserijsector hebben juist vorige week nog hun handtekening gezet onder een akkoord over de toekomst van de Noordzee. Daarin zijn ook plannen voor grootschalige windparken opgenomen. Om de natuur te beschermen, wordt 12,5 procent van de Noordzee volgens de afspraken beschermde natuur. In bepaalde gebieden mogen straks geen netten meer over de bodem worden gesleept en in gebieden die voor zeevogels van groot belang zijn, worden geen windturbines geplaatst.