Dominieke ontwikkelde een kaart met stadswandelingen door Haarlem voor slechtzienden

Op het Stationsplein van Haarlem staat sinds kort een speciale stadskaart voor blinden en slechtzienden. Maar wat heb je daaraan als je eenmaal aan de wandel bent? Blindengeleidehond Nike let op dat Dominieke niet omver gereden wordt. Haar witte stok helpt haar bij het oversteken. Maar de enorme geplastificeerde stadskaart is nu net zo belangrijk voor haar.

"Daarmee kan ik in het verschil voelen hoe ik moet lopen"

Quote

Zo vindt ze makkelijk haar weg naar Loutje, zoals het standbeeld van Laurens Janszoon Costers op de Grote Markt liefelijk door de Haarlemmers wordt genoemd. En ook dan tast Dominieke als slechtziende niet in het duister.

QR code

Op de achterkant van de reliëfkaart staan braillecijfers en QR-codes. Via een app op de telefoon krijgt Dominieke van een beeldbeschrijver te horen hoe Loutje eruitziet. "En de beeldbeschrijver vertelt wat meer details dan het standaard VVV-praatje", legt ze uit. "Want ik kan niet zien hoe het beeld er precies uitziet."

Maar zelfs een slechtziende is op een gegeven moment wel uitgekeken op Haarlem. Dominieke probeert nu in samenwerking met het Bartiméus-fonds reliëf-plattegronden met stadswandelingen in 25 Nederlandse steden te laten maken. Dat zijn steden die al veel doen voor de toegankelijkheid van de stad voor blinden- en slechtzienden, dus dat moet volgens Dominieke wel lukken. "En dan komen de andere 370 gemeenten ook wel", denkt ze.

De kaart is tegen een borgbedrag te lenen bij eht VVV-kantoor op de Grote Markt.