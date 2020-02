Komst Pathé megabioscoop naar Amstelveen vrijwel zeker

AMSTELVEEN - De komst van een Pathé megabioscoop naar het Stadshart is vrijwel zeker. Eind maart heeft de gemeente nog een gesprek met de directie van het concern om de laatste investeringshobbels weg te nemen.

Wethouder Herbert Raat laat weten dat de gemeente en de bioscoop 'er voor 90 procent' uit zijn. De overige 10 procent gaat om het doen van gezamenlijke investeringen in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld als het gaat om de groenvoorziening in de omgeving van de nieuwe bioscoop.

De bioscoop zelf is weinig meedeelzaam over de gesprekken. Een woordvoerster laat tegen NH Nieuws weten dat 'het haalbaarheidsonderzoek zich in een laatste fase bevindt'.