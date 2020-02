Windpark Ferrum verrijst, omwonenden verrast door bouw bij Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE - Als je even niet oplet op de Reijndersweg, de weg naar de Noordpier, en is de omgeving veranderd. Er worden op het terrein van Tata Steel drie windmolens gebouwd van dezelfde omvang als de bestaande, iets meer richting zee.

Windpark 'Ferrum', heten de drie windturbines in aanbouw. De windturbines moeten een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de doelstelling van de provincie voor windenergie in een industriële omgeving. Hoewel in 2017 al is besloten tot de bouw kijken mensen uit de buurt nog steeds vreemd op.

