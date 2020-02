De Peiling: Kinderdagverblijven mogen kinderen zonder inentingen waarschijnlijk gaan weigeren

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel van D66 geeft kinderopvangcentra de mogelijkheid ouders met niet-gevaccineerde kinderen de deur te wijzen. Het Algemeen Dagblad polste de mening van Kamerleden. Naast D66 hebben ook VVD, PvdA en PVV (samen goed voor 80 zetels) de krant laten weten voor het wetsvoorstel te zullen stemmen. 50Plus en GroenLinks twijfelen nog. CDA en SP zijn tegen.

Infectiehaarden

Het kabinet is niet enthousiast over het wetsvoorstel. De vrees bestaat dat er straks ook kinderdagverblijven ontstaan die er bewust voor kiezen om juist wel kinderen toe te laten die niet zijn ingeënt. Dat zou tot een samenklontering van kinderen zonder inenting kunnen leiden. Zo'n plek kan een infectiehaard worden voor ziektes als de bof, mazelen en rodehond.



Vaccinatieplicht

Er is ook een wetsvoorstel in de maak van VVD en SP dat een stuk verder gaat. Die partijen willen vaccinatie verplicht stellen voor alle kinderen in de kinderopvang. Dat voorstel komt pas later aan bod.

