Directeur PWN uit functie gezet door vertrouwensbreuk

De provincie is de enige aandeelhouder van het bedrijf. Wat er precies aan de hand is, wil PWN niet zeggen: "Dat is iets tussen de ons en de provincie. We gaan nu eerst de draad weer oppakken", vertelt een woordvoerder.

Uit een intern verspreide mail lijken de RvC en de provincie het niet eens te zijn met de manier waarop Cuperus te werk gaat: "PWN staat op dit moment voor uitdagingen. Dat heeft te maken met de renovatie en optimalisatie van installaties in Andijk die de inwoners van Noord-Holland voorzien van drinkwater. De provincie en de RcV willen dat de uitdagingen duurzaam worden aangepakt."

Cuperus was zo'n vierenhalf jaar algemeen directeur van het bedrijf. Ria Doedel is benoemd tot algemeen directeur ad interim.