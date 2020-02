Grote schade bij ram- en plofkraak aan Osdorpplein in Amsterdam

AMSTERDAM - Aan het Osdorpplein in Amsterdam heeft vannacht rond 03.00 uur een ram- en plofkraak plaatsgevonden. Het doelwit was een grote Albert Heijn aan het plein.

De politie meldt vannacht om 04.00 uur dat de EOD (Explosieven Opruimingsdienst) ter plaatse is om nader onderzoek te doen naar de plofkraak. Tevens meld zij dat er een gele Fiat Panda is achtergebleven en dat de dader(s) vermoedelijk gevlucht zijn op een scooter. Eén van hen had een wit kledingstuk aan.

Stormen

Getuigen melden aan NH Nieuws dat de auto, te zien op de foto's, tegen de gevel van het gebouw aan is gereden en dat de daders vervolgens naar binnen zijn gestormd. Daar zouden ze nog eens een plofkraak op de geldautomaat hebben gepleegd.