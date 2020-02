Hond Willi heeft na bijna drie jaar in het asiel eindelijk nieuwe baasjes gevonden

TUITJENHORN - Na jaren in de dierenopvang Schagen Hollands Kroon is er voor hond Willi eindelijk een nieuw huisje gevonden. Afgelopen zaterdag is hij geadopteerd door een stel uit Alphen aan den Rijn.

Het was alweer een tijdje stil rond hond Willi uit dierenopvang Schagen Hollands Kroon. Nadat Willie afgelopen kerst te zien was bij NH Nieuws zijn er wel wat mensen komen kijken, maar helaas leverde dat geen nieuwe baas op. In de video hieronder vertelt beheerder Lettie Stronk van de direnopvang waarom Willi zo'n leuk beest is. Tekst loopt door onder video.

NH Nieuws

Lettie laat aan de telefoon weten dat er afgelopen week eindelijk een gezin interesse had in hond Willi. Dit gezin heeft al eerder een soortgelijke hond gehad, en was vanwege de dood van die hond op zoek naar een soortgelijk huisdier. Ze hadden al meerdere oproepen voor WIlli zien langskomen en wilden hem nu toch wel eens ontmoeten. Meteen een klik Normaal gesproken vinden er meerdere ontmoetingen plaats bij de plaatsing van een dier, maar de klik tussen Willi en zijn nieuwe baasjes was zo sterk dat hij gelijk mee naar huis kon. "Gister heeft Willi al een lange wandeling gemaakt, ook heeft hij met andere honden gespeeld", vertelt Lettie. Ze hoopt dat het allemaal goed blijft gaan, de hond is helaas al eens eerder teruggekomen. Op de foto is Willi met zijn nieuwe baasjes te zien.

Dierenopvang Schagen Hollands Kroon

Uiterlijk Op de vraag waarom de hond zo lang heeft moeten wachten, antwoordt Lettie dat het een heel lief beest is, maar dat hij zijn uiterlijk niet mee heeft. "Er zitten veel staffords in het asiel en hij is ook best groot en lomp". Ze heeft er vertrouwen in dat het deze keer goed gaat en wenst Willi alle geluk toe bij zijn nieuwe baasjes.