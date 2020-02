Overval in Van der Valk-hotel Oostzaan: verdachten gepakt in Amsterdam

OOSTZAAN - Meerdere overvallers hebben vanmiddag toegeslagen in het Van der Valk-hotel in Oostzaan. De daders hadden het niet gemunt op het hotel zelf, maar op iemand die in het hotel aanwezig was.

De politie weet niet om hoeveel daders het exact gaat, maar een woordvoerder laat weten dat de overvaller of overvallers rond 16.50 het hotel aan het Westeinde binnenkwamen en de overval pleegden. Er is niemand gewond geraakt bij de overval.

Op de vlucht in een auto

Kort daarna verlieten ze het hotel en sloegen in een auto op de vlucht. Of ze iets hebben buitgemaakt, is niet bekend. De politie is bij het hotel aanwezig en is inmiddels een onderzoek naar de gebeurtenissen gestart.