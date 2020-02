Oud-Ajacied Barry Hulshoff (73) overleden

AMSTERDAM - Oud-Ajacied Barry Hulshoff is zondag na een kort ziekbed op 73-jarige leeftijd overleden. De verdediger speelde 385 wedstrijden voor de Amsterdammers en won met de club in 1971, 1972 en 1973 de Europa Cup 1. Hulshoff kwam ook veertien keer uit voor het Nederlands elftal.

Als trainer was Hulshoff eerst actief voor verschillende Belgische clubs en in 1988 was hij korte tijd trainer van Ajax. Later bleef hij op verschillende manieren actief voor de Amsterdammers. Ook was hij adviseur van Matthijs de Ligt, die nu bij Juventus speelt.

Ajax laat weten dat voorafgaand aan de wedstrijd van Jong Ajax tegen NAC maandagavond een minuut stilte plaats zal vinden. Alle Ajax-ploegen spelen deze week met rouwbanden.