Gehavende sporthal De Moriaan nog minimaal zes weken dicht: "Kleine brand, grote gevolgen"

WIJK AAN ZEE - Sporthal De Moriaan blijft nog minimaal zes weken dicht. Het dorpscentrum in Wijk aan Zee werd begin deze maand getroffen door een brand in de meterkast. Om het vuur te kunnen blussen, moest de brandweer een gat in het dak zagen. De roetschade - bleek toen al - is enorm.

"Een kleine brand met grote gevolgen", zegt Robert Koch, voorzitter van De Moriaan. "Er is veel roetschade en er moet flink worden schoongemaakt. We vinden het vervelend voor de mensen die al die tijd geen gebruik van De Moriaan kunnen maken, zoals de rommelmarkt van zondag. Die kan uiteraard ook niet kan doorgaan."

Een deel van de activiteiten is verplaatst naar de kantine van voetbalclub Wijk aan Zee en naar een sporthal in Beverwijk. Over inkomstenwerving kan Koch weinig zeggen. "In elk geval zijn we verzekerd."