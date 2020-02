Inbreker valt tijdens het vluchten van het dak en wordt aangehouden

De politie kreeg vannacht om 5.00 uur de melding dat een man bezig was in een tuin van een woning aan de Nassaustraat. Getuigen leken op te merken dat hij probeerde in te breken in een schuur.

Toen de politie aankwam, was de man al weggevlucht. De politie zette alle vluchtwegen vervolgens af en gingen naar hem op zoek. Ze troffen de man op één van de daken, waar hij probeerde weg te komen maar vervolgens vanaf viel. Op de grond werd hij gelijk aangehouden.

De man werd ook behandeld in het ziekenhuis. Het is niet bekend welk letsel hij precies heeft opgelopen door de val.