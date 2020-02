Nigel nu officieel held: "Als mij ooit iets overkomt, dan hoop ik dat hij in de buurt is"

Dat meldt onze mediapartner Texelse Courant.

"Er gaat iets mis, ik moet iets doen", dacht Nigel toen een man die voor hem reed in elkaar zakte. Nigel schoot te hulp en begon hem te reanimeren. Met succes: de man heeft het voorval overleefd.

Enige

Er waren meerdere omstanders aanwezig, maar Nigel was de enige die hulp verleende. Anderen, onder wie heel wat jongeren, keken toe of filmden de gebeurtenis zelfs. Later had Nigel het daar best moeilijk mee. Ook ging Nigel daarna naar het ziekenhuis, om troost te bieden aan de echtgenote van de man.

Voor de burgemeesters van Texel en Den Helder was zijn doortastende optreden, al op zeer jonge leeftijd, reden hem aan te melden bij het Carnegie Heldenfonds. Zijn doortastend optreden en zijn leeftijd getuigen van goed burgerschap.

Compliment

Naast het getuigschrift ontvangt hij een geschenk. Eén van de mooiste complimenten die hij kreeg was deze reactie van iemand. "Als mij ooit iets overkomt, dan hoop ik dat Nigel in de buurt is."