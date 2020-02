Alkmaarse burgemeester waarschuwt: 'Mogelijk minder evenementen door tekort aan agenten'

"Zoals u weet is de beschikbaarheid van politiecapaciteit geen vanzelfsprekendheid meer", begint Bruinooge de memo. Op regionaal niveau wordt een planning opgesteld voor ordehandhaving tijdens openbare evenementen in het openbaar. "Maar waar in het verleden in de loop van het jaar nog wel eens een groot evenement aan de kalender werd toegevoegd, is die ruimte er nu niet meer", schrijft de burgemeester.

Volgens Bruinooge is het noodzakelijk dat een organisator tijdig de veiligheidsvoorwaarden goed op orde heeft, zodat partijen vooraf duidelijk weten dat de veiligheid van het evenement goed geregeld is, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Afwijzing

Bruinooge: "De daarbij gestelde termijnen zullen daarom strakker in acht worden genomen." Wie net even te laat is, loopt dus het risico op een afwijzing. "We streven naar het mogelijk maken van mooie evenementen, maar we willen ook kunnen blijven instaan voor de veiligheid ervan. Gezamenlijk kunnen we dat."