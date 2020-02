PVV: Boa's moeten grotere rol spelen bij garanderen veiligheid in Den Helder

DEN HELDER - Boa's moeten, als het aan de PVV in Den Helder ligt, een aanvullende bijdrage gaan leveren om de veiligheid op straat te garanderen. Om die reden wil de politieke partij een actieplan opstellen, die de tekorten bij de politie in de regio moet gaan opvangen.

In het plan moeten boa's onder toezicht van de politie staan, zodat ze 'een waardevolle aanvullende bijdrage kunnen leveren aan het verder vergroten van de veiligheid in Den Helder'. "Ook gezien de recente gebeurtenissen in Den Helder en tekorten bij de politie die nog langer zullen aanhouden moet er naar onze mening iets gedaan worden", aldus de PVV tegen NH Nieuws.

Tekorten politie

Eind vorig jaar sloegen Noord-Hollandse burgemeesters alarm over het nijpende tekort bij de politie. De afgelopen periode is er al behoorlijk gesneden in de politie-inzet in de noordelijke gemeentes Den Helder, Schagen en Texel, maar in een brief van de Helderse burgemeester Jeroen Nobel viel te lezen dat de kaasschaaf nogmaals over de inzet wordt gehaald.

En daar maakt de PVV zich zorgen over. "De politie doet zijn uitstekende best om de Helderse straten zo veilig mogelijk te maken, maar door omstandigheden lopen ze tegen haar grenzen aan", valt te lezen in een motie die volgende week maandag wordt ingediend.

Maatregelen Alkmaar

Niet alleen in de Noordkop hebben gemeentes last van tekorten bij de politie. Ook in Alkmaar moet er worden ingegrepen. Vandaag werd bekend dat de gemeente evenementenvergunningen strenger gaat beoordelen vanwege de personeelstekorten bij de politie. Het resultaat kan zijn dat aanvragen vaker dan voorheen worden afgewezen.