Stichting dient aanvragen in voor islamtische basisscholen in Beverwijk en Velsen

Dat meldt Noordhollands Dagblad. Voorzitter Omar Abdelmalek laat aan de krant weten dat de plannen zich nog in 'een heel pril stadium' bevinden.

Hoewel de stichting bij meerdere gemeenten een aanvraag heeft ingediend, is het niet waarschijnlijk dat ze overal hun plannen zullen doorzetten. Door de aanvraag nu alvast in te dienen, kunnen de betreffende gemeenten er in ieder geval wel rekening mee houden dat er op 1 augustus 2021 een islamitische school start.

Aanvullende informatie

Daarvoor moet de gemeente de school opnemen in het plan voor scholen. Om dat mogelijk te maken moet de stichting voor 1 april 2020 met aanvullende informatie komen en onder meer aantonen dat de school levensvatbaar is.

Als de stichting aan de voorwaarden voor indiening voldoet, wordt eerst de gemeenteraad een advies voorgelegd. Uiteindelijk besluit de minister dan voor 1 oktober of de school er daadwerkelijk komt.