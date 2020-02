28 kilo heroïne gevonden in verborgen ruimte bestelbus op A4

De drugs lagen in een bestelbus die werd bestuurd door een 21-jarige man uit Vlaardingen. Bij de verkeerscontrole werd hij aan de kant gezet, waarna zijn voertuig werd geïnspecteerd.

Tijdens de controle troffen agenten een verborgen ruimte aan. Daarin lagen pakketten met harddrugs, waarvan de forensische opsporing inmiddels heeft vastgesteld dat het om heroïne gaat. Behalve de drugs werd in de auto ook 50.000 euro aan cash geld gevonden.

Heroïne vernietigen

De 21-jarige man is aangehouden en meegenomen naar het bureau, waar hij is vastgezet en wordt verhoord over zijn betrokkenheid. De officier van justitie heeft toestemming gegeven om de heroïne, met een straatwaarde van een half miljoen tot meer dan een miljoen euro, te vernietigen.