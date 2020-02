Bijna 23 jaar oude brief van Ecomare aangespoeld op strand van Terschelling

TEXEL - Een bijna 23 jaar oude brief van zeehondenopvang Ecomare is aangespoeld op het strand van Terschelling. De brief zat in een wijnflesje en is destijds in zee gegooid bij het vrijlaten van zeehonden. Een strandganger zag de brief op het strand liggen.

In 1997, toen de brief werd geschreven, brachten dierverzorgers van Ecomare de herstelde opvangzeehonden nog per boot naar een zandplaat in de Waddenzee.

Daar werden de dieren vrijgelaten. Tegelijkertijd werd per vrijgelaten zeehond een flesje met een brief in zee gegooid. Degene die de flessenpost vond, mocht op vertoon van de brief gratis naar Ecomare. Ook kreeg de gelukkige vinder er een rondleiding achter de schermen.

Vrijgelaten vanaf strand

Dit wordt inmiddels al lang niet meer gedaan. De zeehonden worden nu vrijgelaten vanaf Texel en dobberen vanaf een strandje bij de Waddendijk de zee in.

Met de flessenpost is eveneens gestopt, laat Ecomare weten: "Het is tenslotte toch een vorm van vervuiling, ook al is glas in zee relatief onschuldig."

Of de brief nog steeds recht geeft op gratis entree van Ecomare, vertelt het verhaal niet.