Oud-prins carnaval Michel Vriend spreekt met trots over Zwaags tuindersverleden

ZWAAG - Erover uitgepraat raakt hij niet: als je Michel Vriend een vraag stelt over Zwaag, dan weet je zeker dat je een dosis kennis over het tuindersverleden en carnaval ten gehore krijgt. "Mijn vader overleed toen ik vijf jaar was. Met elf kinderen moesten we het bedrijf draaiende houden. Dat is nu niet meer voor te stellen."

In deze aflevering neemt geboren en getogen Zwagenaar Michel Vriend ons mee terug in de tijd van het tuindersverleden in Zwaag. "Hier liggen nog behoorlijk wat zweetdruppels van mij", vertelt Michel met enige nostalgie al rijdend over De Strip. "Vroeger waren hier alleen maar fruittuinen en landerijen. Dat was voor mij echt de charme van het dorp Zwaag."

Als oud-prins carnaval weet hij als geen ander hoe de traditie in de Zwaagse identiteit is ingebed. Maar hoe word je eigenlijk prins carnaval? "Daar is geen school voor", zegt Vriend lachend. "Ik had het voorrecht om dat met mijn twee dochters, Marit en Marlies, te mogen doen. Mijn oudste dochter was toen in het buitenland, dus ik hoefde geen keuze te maken wie er aan mijn zijde als hofdames zouden staan."

In de ban van carnaval

Door het Zwaagse tuindersverleden, is volgens Michel de carnavalstraditie groot geworden. "Hier heb je de mogelijkheden om grote wagens te bouwen, met name door de tuinders en bloemenkwekers die grote schuren hebben. Gebouwen, poppen en karren werden steeds maar groter en groter."

In november trekken de bouwers zich terug en wordt het stilte voor de storm. "Een maand of drie gaan ze de schuur in en in februari komen ze eruit met de meest mooie creaties. Het is indrukwekkend wat ze kunnen! Met name ook de gemeenschapszin op zo'n dorp in zo ontzettend hecht. Het zou in een stad gewoon niet kunnen."

'Kerkbezoek als beste rapportcijfer'

"Ik ben katholiek opgevoed in een groot gezin. We moesten iedere dag naar de kerk. Dat klinkt nu heel heftig maar toen was dat heel normaal", vertelt hij. Op school begonnen de lessen altijd met de vraag wie de dienst 's morgens had bijgewoond. "En dat werd dus ook in ieder rapport vermeld. Ik was daar heel blij mee, want dat was verreweg mijn enige hoge cijfer."

In Michel's jeugd stond Zwaag bekend als katholiek dorp. "Met de paar protestanten die er waren, had je geen contact. Hoe gênant ook. Dat is nu niet meer denkbaar. Vreselijk dat dat soort regels er vroeger waren."

Pomona, godin van het fruit

Een bijzondere plek voor Michel is hun toenmalige boerderij aan de Dorpsstraat, genaamd 'Pomona', godin van de boomvruchten. "Omdat mijn vader er niet meer was, hielden we met z'n allen het bedrijf draaiende. Personeel was onbetaalbaar. Ook mijn opa woonde bij ons in huis en hielp mee."