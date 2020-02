Vijf schapen dood bij brand Texel: nabijgelegen weiland wordt gesaneerd om asbest

OUDESCHILD - De brand die vanmorgen woedde aan de Middellandseweg in Oudeschild, op Texel, is ondertussen onder controle. De brandweer meldt dat er nog zeker een paar uur bluswerkzaamheden nodig zullen zijn om de smeulende resten van de schuur volledig te blussen.

NH Nieuws-verslaggever Matthijs Gemmink sprak Rob Hooijberg, woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. "Vanmorgen vroeg is er in een schuur brand uitgebroken. Deze bleek al snel uitslaand te zijn."

De schuren stonden in de buurt van een woning. Eerder vanmorgen werd al bekend dat de bewoners op tijd naar buiten konden komen. Zij worden opgevangen door familieleden. Volgens de veiligheidsregio kunnen zij voorlopig niet naar huis.

Schapen

In de schuur stond op het moment dat de brand uitbrak een grote groep schapen. "Het gaat om zo'n 80 schapen", vertelt Hooijberg. "Eerder leek het erop dat alle schapen eruit waren gehaald, maar nu blijkt helaas toch dat er een aantal schapen dood zijn gegaan."

De veiligheidsregio laat via Twitter weten dat het om een vijftal schapen gaat.

Asbest

Bij de brand is asbest vrijgekomen. Hooijberg: "De asbest is in een nabijgelegen weiland terechtgekomen. Er wordt nu gekeken hoe dat gesaneerd of opgeruimd kan worden."