Blinde Stefan niet blij met laadkabels op de stoep: "Adrenaline schiet door je lijf"

ZAANSTAD - Een kabel over de stoep leggen om je elektrische auto op te laden. In sommige gemeenten mag dat, waaronder de gemeente Zaanstad. Maar daar is inwoner Stefan Molenaar, die blind is, geen voorstander van.

Toch mogen de kabels in Zaanstaad op de stoep. "We willen het elektrisch rijden promoten", zegt verantwoordelijk wethouder Gerard Slegers. "Maar wel met restricties."

Zo moet er binnen 300 meter geen ander oplaadpunt beschikbaar zijn. Ook als laden op eigen terrein wel kan, mogen de kabels niet over de stoep. Bovendien is de eigenaar van de kabel aansprakelijk. Dat voorkomt dat de gemeente verantwoordelijk wordt gehouden voor ongevallen.

Tekort aan laadpalen

De wethouder erkent dat er momenteel te weinig laadpalen zijn en zegt daaraan te werken. "We hebben laatst met twee andere provincies de handtekening gezet onder een convenant voor 20.000 laadpalen erbij."

Maar daarmee is het huidige probleem nog niet opgelost. Daarom is er een werkgroep in het leven geroepen om mee te praten over de aanpassing van de regels. En ook Stefan is daarbij van harte welkom, aldus de wethouder.