De Peiling: Woonbond wil strafrechtelijke vervolging huisjesmelkers met torenhoge huurprijzen

De aanpak van particuliere verhuurders van woningen en kamers die veel te hoge huren vragen is volgens De Woonbond dweilen met de kraan open. De bond pleit er voor huisjesmelkers die telkens woekerhuren rekenen strafrechtelijk te vervolgen. Goed idee ja of nee?

Dwangsommen werken niet

Asociale verhuurders hebben wettelijk gezien nog steeds veel ruimte om extreem hoge huren te vragen. "Als een vastgoedeigenaar per kamer elke maand 300 tot 400 euro te veel huur krijgt, levert dat heel veel geld op’’, zegt Paul Jansen van de Woonbond in het AD. Gemeenten kunnen huisjesmelkers dwangsommen opleggen, maar die zijn vaak lager dan de opbrengst van de hoge huren. "Daarom blijft het dweilen met de kraan open.’’

Studentenkamers

Vooral bij studentenkamers is het overschrijding van de wettelijk toegestane huurprijs meer regel dan uitzondering; huisjesmelkers hebben vrij spel. Voor iedere Amsterdamse student die de huur te hoog vindt zijn er 9400 anderen, het huidige tekort aan studentenwoningen.

Huurcommissie

Huurders die het niet eens zijn met de hoge huur die door particuliere verhuurders wordt gevraagd kunnen naar de Huurcommissie stappen, die op basis van een puntenstelsel berekent hoe hoog de huur mag zijn.

De huurcommissie wordt overspoeld met zo'n stortvloed aan klachten dat ze de vraag niet aan kunnen, bleek in 2018 al uit onderzoek van EenVandaag. Een procedure duurt nu soms wel anderhalf jaar. Tijd zat voor de verhuurder om de klagende huurder weg te pesten of het contract af te laten lopen en vervolgens een nieuwe huurder te vinden.

Opnieuw de hoofdprijs

Bij die nieuwe huurder kan de huisjesmelker opnieuw een te hoge prijs vragen. De nieuwe huurder moet dan ook naar de huurcommissie stappen om een redelijke huurprijs te krijgen. De Woonbond vindt om die reden dat het vragen van een te hoge huurprijs betiteld moet worden als ‘economisch delict’. Dat maakt de weg vrij om de verhuurder strafrechtelijk te vervolgen.

Wat vind jij?

Is het een goed idee om huisjesmelkers met woekerhuren strafrechtelijk te vervolgen of is gewoon dit de markt van vraag en aanbod?