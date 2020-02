IJmond Weer of geen weer, geen sleepboot ontsnapt aan de camera van spotter Bas

IJMUIDEN - Regen en windkracht 10. De meesten mensen bleven dit weekend lekker binnen, maar voor IJmuidenaar Bas Groen was het een uitgelezen moment om naar de kop van de haven te trekken. Bas is sleepboot-spotter en is daarom juist tijdens de storm actief met zijn camera.

Fred Segaar/NH Nieuws

Het ene moment zie je hem spieden over de zee, het andere moment holt Bas langs de kade. Dat betekent dat er een sleepboot in aantocht is. Zijn plakboek is al aardig vol, maar hij zou geen spotter zijn als hij niet alle sleepboten zou willen vastleggen.

NH Nieuws/Dennis Mantz

Wat hem daarin zo aantrekt? "De snelheid en de wendbaarheid. Dat vind ik mooi. Die enorme power van de sleepboten. En ja, je moet er wat voor over hebben om die aan het werk te zien. Het gebeurt dan dat je soms een half uur in de regen staat. Maar het gaat mij om de foto. Als ik die heb, is alles goed."

Quote Het gaat mij om dat ene plaatje. Als ik dat heb is alles goed" Sleepboot-spotter Bas

Bas zit op het Tender College in IJmuiden. Wat hij later wil worden? De vraag stellen is hem beantwoorden. "Sleepboot-kapitein. Er is niks mooiers."