Terugkijken: dit weekend raasde storm Dennis over Noord-Holland

Na storm Ciara kreeg de provincie dit weekend te maken met storm Dennis. Het KNMI gaf code geel af en daarmee was de storm minder heftig dan vorige week. Op een paar incidenten na viel de schade dan ook mee.

Zo stortte in Texel een deel van de gevel van een woning in. Daarbij raakte niemand gewond. In Schagen rukte de brandweer uit voor enkele omgevallen bomen.

Sommige watersporters maakten juist gebruik van de wind. Op de Noordpier in Velsen-Noord waren verschillende windsurfers te vinden. Anderen genoten daar van een strandwandeling.

