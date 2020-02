Man gewond bij steekincident in hotel bij station Sloterdijk

AMSTERDAM - In een hotel aan de Zaventemweg heeft vanochtend rond 08.00 uur een steekincident plaatsgevonden. Daarbij is een man gewond geraakt.

Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis.

Verdachte

De politie doet nog onderzoek naar het incident in Sloterdijk en is op zoek naar een verdachte. Volgens een Burgernetmelding zou het gaan om een lichtgetinte man met een snor en ringbaard. Hij is ongeveer 1.90 meter lang zijn en draagt een blauw shirt. Ook heeft hij een grijze broek, jas en schoenen aan.