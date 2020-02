Storm Dennis is voorbij, maar tóch code geel voor zware windstoten en onweer

Storm Dennis lijkt te zijn uitgeraasd, maar toch is het onstuimige weer voorlopig nog niet voorbij. Aan het einde van de ochtend kan het zelfs gaan onweren en hagelen.

Ook is er opnieuw kans op zware windstoten, van 75 tot 85 kilometer per uur. Het KNMI geeft daarom code geel af en waarschuwt dat 'verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden'.

'Zachter dan normaal'

Opvallend is dat de temperaturen in de middag kunnen oplopen tot zo'n 10 graden. "Daarmee is het minder zacht dan zondag, maar nog steeds een stuk zachter dan normaal", vertelt een weerdeskundige van Weeronline.

Tijdens de buien kan het daarentegen behoorlijk kil zijn, de temperatuur daalt dan naar vier graden.

Wisselvallig

De komende dagen blijft het stevig waaien. Toch is het weer minder onstuimig dan eerder deze week, zo wordt er voorspeld. Naar verwachting wisselen zon en wolken elkaar af, ook is er dagelijks kans op buien.