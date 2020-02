Auto botst op lijnbus op kruispunt Aalsmeer

AALSMEER - Een automobilist is vanavond op een kruispunt in Aalsmeer tegen een lijnbus gebotst. De auto ramde de bus in de flank.

Dat gebeurde rond 21.00 uur op het kruispunt van de Van Cleeffkade en de Oosteinderweg met de Burgemeester Kasteleinweg (N196).

De bus (lijn 340 richting Haarlem) wilde vanaf de Van Cleeffkade de Burgemeester Kasteleinweg inslaan, maar een automobilist uit tegengestelde richting zag de bus te laat en ramde de zijkant van de bus.

'Twee slachtoffers'

Volgens getuigen heeft ambulancepersoneel twee mensen nagekeken of behandeld. Of zij in de auto of in de bus zaten, is niet bekend. Over de ernst van hun letsel is evenmin iets duidelijk.

Het kruispunt is tijdelijk afgesloten voor hulpverlening, berging van de wrakken en onderzoek.